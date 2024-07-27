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  • 5'inci Alpaslan Türkeş Muaythai Şampiyonası devam ediyor

5'inci Alpaslan Türkeş Muaythai Şampiyonası devam ediyor

Kayseri'de bu sene 5'incisi yapılan Alpaslan Türkeş Muaythai Şampiyonası devam ediyor.

5'inci Alpaslan Türkeş Muaythai Şampiyonası devam ediyor

Geleneksel olarak düzenlenen Alpaslan Türkeş Muaythai şampiyonasının 5’incisi düzenleniyor. Şampiyonada alt genç, üst genç ve elit kategorilerinde kız ve erkek sporcular ringe çıktı. Şampiyona hakkında açıklama yapan Kayseri Muaythai İl Hakem Kurulu Başkanı Osman Mutlu, “Talas Spor Salonunda 5’inci Geleneksel Alpaslan Türkeş Şampiyonasını 315 sporcuyla alt genç, üst genç ve elit kategorilerinde yapmaktayız. Katılım güzel. Sporcularımız Alpaslan Türkeş’in Türkiye’ye kattığı ruhla müsabakalarına devam ediyorlar. Dereceye giren sporculara madalya ve kupaları verilecektir. Kayseri dışında müsabakalara Gaziantep, Kırşehir ve Nevşehir’den katılan sporcular da mevcut” diye konuştu. Dün başlayan şampiyona yarın yapılacak maçların ardından gerçekleşecek madalya töreni ile sona erecek.

1ha

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