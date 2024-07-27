Vali Çiçek, 'Yamula'yı orman haline getireceğiz'

Kocasinan Belediyesi ev sahipliğinde 27-28 Temmuz tarihlerinde Kuşçu Marina’da düzenlenecek Dragon Festivali bugün başladı. Festivalde açıklamalarda bulunan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “Benim en çok görmek istediği şey insanların Yamula Barajı’nın etrafında gezmesi, hafta sonları burada yürüyüş yapmasıdır. Büyük bir seferberlik başlattık ve ben Kayserililere bir söz verdim. Yamula’da mavi ile yeşili buluşturacağız. Kayseri’nin denizini ormanla buluşturacağız. Verdiğimiz sözlerden birisi de milyonlarca ağaç dikmek. Geçen sene bütün vadilere ağaç dikildi. Kayseri’ye sözümüz var, Yamula’yı orman haline getireceğiz. Mavi ve yeşilin buluştuğu Yamula’da buluşacağız. Seneye bambaşka olacak” şeklinde konuştu.