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5'inci kattan düşen 14 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Sivas'ta 5'inci kattaki evlerinin penceresinden beton zemine düşen 14 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

5'inci kattan düşen 14 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
Kayseri GündemEditör

Sivas’ta 5’inci kattaki evlerinin penceresinden beton zemine düşen 14 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, olay Kılavuz Mahallesi 31. Sokak’ta 8 katlı bir binanın 5’inci katında meydana geldi. 14 yaşındaki H.K., evlerinin penceresinden beton zemine düştü. Çocuğun düştüğünü gören çevredekiler durumu 112 ekiplerine bildirdi. H.K., ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan çocuğun sağlık durumu ciddiyetini korurken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

İHA
Kayseri Gündem

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