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5'inci Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu için kayıtlar başladı

Kayseri'de gerçekleştirilecek olan 5'inci Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'nda, 21 Eylül 2025'te 'Soğanlı Vadisi' temasıyla koşulacak. 21K ve 10K parkurlarında gerçekleşecek yarışlar için kayıtlar başladı.

5'inci Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu için kayıtlar başladı

Kayseri, 21 Eylül 2025 tarihinde, Soğanlı Vadisi temalı  5’inci Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu’na  ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bu yıl, 5’incisi gerçekleştirilecek olan maraton, 21K, 10K ve halk koşusu parkurlarında sporcuları bekliyor.Geçmiş yıllarda Kültepe, Erciyes, Mimar Sinan ve Koramaz Vadisi gibi temalarla koşulan yarı maraton, her yıl Kayseri’nin kültürel mirasını spor aracılığıyla dünyaya tanıtmaya devam ediyor. Bu yılki tema, Kapadokya’nın giriş kapısı olarak bilinen Soğanlı Vadisi olacak.

21 Eylül 2025’te saat 08.00’da başlayacak olan 5’inci Kayseri Yarı Maratonu’nda yerini almak isteyenler için 21K ve 10K kayıtları başladı. Kayıtlar www.kayseriyarimaratonu.com sitesi üzerinden yapılıyor.

Haber Merkezi

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