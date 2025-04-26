Kaymek'li Gençler, 57’nci Alay’ı müzikle andı

Çanakkale Savaşı esnasında 25 Nisan 1915 sabahı düşman çıkarmasını haber alır almaz Conkbayırı'na hareket eden 19’uncu Piyade Tümeni’ne bağlı üç alaydan biri olan 57’nci Alay'ın şehadetinin 110’uncu yıldönümü dolayısıyla Genç KAYMEK Gençlik Merkezleri öğrencileri tarafından “Gençler 57’nci Alay’ın İzinde” Programı düzenlendi.

Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen programa Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mücahid Soyak, daire başkanları, müdürler ve öğrenciler ile aileleri katıldı.

Burada konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ay yıldızlı Türk bayrağı altında el ele verdiklerini ifade ederek, “Sizler bizim geleceğimizsiniz, olmazsa olmazımızsınız. Sizlerin eğitimli, donanımlı, öz güven içerisinde, vatanına, milletine, devletine bağlı gençler olarak yetişmesi, ailesine, şehrine, ülkesine sahip çıkma anlayışıyla yetişmesi bizim için önemli ve anlamlıdır. Bu çalışmaları yapan KAYMEK’imizin kıymetli ekibine, mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sizin her biriniz bizim için çiçeksiniz, sizin için ne yapsak azdır, sizler bizim gururumuzsunuz. Çanakkale’deki bu ecdadın ruhunu, Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘ben size savaşmayı değil, ölmeyi emrediyorum’ dediği o ruhla mücadele eden ecdadımız sayesinde bizler burada varız. Çanakkale’nin bir dönüm noktasıdır. Hatırlarsınız, Kurtuluş Savaşı’nda taş mektebimiz, gururumuz Kayseri Lisesi’nin son sınıf öğrencileri cepheye gitmiş, hepsi şehit olmuş, bir dönem Kayseri Lisesi mezun verememiştir. Siz gençler iyi ki varsınız, sizler bizim geleceğimizsiniz. Sizlere fırsat vermek bizim görevimiz, kendinizi yetiştirmek de sizin görevinizdir” diye konuştu.