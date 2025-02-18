5 suç dosyası ile aranan firari yalanladı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, hırsızlık ve silahla tehdit suçları olmak üzere toplam 5 suçtan aranması bulunan Y.A. (27), polis ekiplerince yakalandı.

5 suç dosyası ile aranan firari yalanladı

Kayseri Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, hakkında hırsızlık ve silahla tehdit suçları olmak üzere toplam 5 suçtan aranması bulunan Y.A. (27) polis ekiplerince yakalandı. Y.A. hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı. Öte yandan şahsın üzerinde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca ve 4 fişek ele geçirildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Din düşmanı Zafer Partili Başkan, Allah'a, Peygambere, Kuran'a ve Meleklere hakaret suçundan gözaltına alındı
Din düşmanı Zafer Partili Başkan, Allah'a, Peygambere, Kuran'a ve Meleklere hakaret suçundan gözaltına alındı
Malatya'da Korkutan Deprem: 4.4'lük sarsıntı, büyük depremin habercisi mi?
Malatya'da Korkutan Deprem: 4.4'lük sarsıntı, büyük depremin habercisi mi?
17 suç dosyası ile aranan firari kadın yakalandı
17 suç dosyası ile aranan firari kadın yakalandı
Huzursuz bacak sendromu nedir?
Huzursuz bacak sendromu nedir?
SP Talas İlçe Başkanı Karagöz: 'Bu Düzen, Vicdanını Kaybetmiştir!'
SP Talas İlçe Başkanı Karagöz: "Bu Düzen, Vicdanını Kaybetmiştir!"
Kayseri'de Ramazan ayı öncesi berber fiyatlarına zam geldi
Kayseri’de Ramazan ayı öncesi berber fiyatlarına zam geldi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!