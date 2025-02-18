5 suç dosyası ile aranan firari yalanladı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, hırsızlık ve silahla tehdit suçları olmak üzere toplam 5 suçtan aranması bulunan Y.A. (27), polis ekiplerince yakalandı.
Kayseri Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, hakkında hırsızlık ve silahla tehdit suçları olmak üzere toplam 5 suçtan aranması bulunan Y.A. (27) polis ekiplerince yakalandı. Y.A. hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı. Öte yandan şahsın üzerinde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca ve 4 fişek ele geçirildi.