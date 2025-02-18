KTO'dan Ramazan Ayı Müjdesi: Ramazan Boyunca Zam Yok!

KTO Başkanı Ömer Gülsoy, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, Ramazan ayının rahmet ve bereket ayı olduğunu vurgulayarak, “Vatandaşlarımızın Ramazan-ı Şerif’te temel gıda ürünlerine daha uygun fiyatlarla ulaşmasını sağlamak, fırsatçılara göz açtırmamak, şehrimizdeki dayanışma ruhunu güçlendirmek amacındayız. Devletimizin ve milletimizin yanındayız. Sloganımızda ‘Ramazan boyunca zam yok, bereket çok’ olacak.” ifadelerini kullandı.

Toplantıya Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras, Kayseri Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (Kayseri PERDER) Başkanı Mehmet Buçukoğlu ile çok sayıda sektör temsilcisi katıldı. Önemli kararların alındığı toplantıda, yerel ve zincir marketlerin Ramazan ayı boyunca kârsız ürün satışı yapacağı ve temel gıda ürünlerinde önemli indirimler uygulanacağı belirtildi.

Gülsoy, Kayseri iş dünyasının bu süreçte üzerine düşen sorumluluğu yerine getireceğine inandığını belirterek, fiyat istikrarının sağlanması ve halkın alım gücünün korunması için çalışmalarına devam edeceklerini vurguladı. Halkın en uygun fiyattan ürünlere ulaşabilmesi adına, yerel üreticilerin ve marketlerin fedakârlık yapacağını söyledi. Ayrıca, fırsatçılığa karşı birlikte net bir duruş sergileneceğini ve tüketicilerin bilinçli hareket etmeye davet edildiğini belirtti.

Gülsoy, “Vatandaşımızın yanında olarak indirim yapacak sektör temsilcilerimize, çalışanlarına da şimdiden teşekkür ediyorum. Yardımlaşma, dayanışma, birlik ve beraberlik duygularıyla hayırlı ramazanlar diliyorum. Rabbim oruçlarımızı ağız tadıyla, sağlıklı bir şekilde tutmayı nasip etsin.” dedi.