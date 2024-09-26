50 yıllık altyapısı yenilenen Argıncık Toptancılarından Başkan Büyükkılıç'a teşekkür

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 50 yıllık altyapısı yenilenen Argıncık Toptancılar Sitesi’ni ziyaret ederek, yapılan çalışmaları yerinde incelerken, esnaf da Başkan Büyükkılıç’a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Kayseri’yi altyapı sorunlarından arındırarak daha yaşanabilir düzeye ulaştırmak için çalışmalarını aralıksız şekilde sürdüren Büyükşehir Belediyesi, altyapı hizmetlerini titizlikle yürütmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi, Fen İşleri, KASKİ, KCETAŞ, telekomünikasyon ve Kocasinan Belediyesi iş birliğinde Argıncık Toptancılar Sitesi’nin 50 yıllık altyapısını yenileme çalışmalarını tamamlarken, bölgede esnafların talepleri de yerine getiriliyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, burada esnaf ziyareti gerçekleştirerek, tamamlanan çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan Büyükkılıç’a inceleme ve ziyaret esnasında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal ve Fen İşleri Daire Başkanı Yasin Harmancı da eşlik etti.

Büyükkılıç, Argıncık Toptancılar Sitesi’nde faaliyet gösteren esnafı ziyaret ederek, burada sıcak ve samimi sohbetler gerçekleştirdi.

“Allah işinizi rast Getirsin. Pırıl Pırıl Oldu”

Esnaflar da 50 yılı aşkın altyapısı tamamen yenilenen hizmetler için Başkan Büyükkılıç’a hem teşekkür hem de dua ederek, “Maşallah, tertemiz olmuş, başkanımıza teşekkür ederiz, Allah işinizi rast getirsin. Pırıl pırıl oldu” dediler.

Bir esnaf da “Allah razı olsun. Emin olun biz burada çok perişandık, el attınız, kendimize geldik, sağ olun, var olun, Allah hizmetinizi daim etsin” diye memnuniyetini dile getirdi.

Siteye alışveriş yapmaya gelen vatandaşlar da burasının yenilenmesine katkı sağlayan herkese teşekkür ettiler.

Kayseri Toptan Gıdacılar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aksoy ise Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a “Teşekkür ederiz, Allah razı olsun, balıksırtı asfalt gibi Argıncık tarihinde böyle asfalt görmedi, otoban gibi asfalt oldu. Başta şahsınız olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ederiz, yapanların eline sağlık” dedi.