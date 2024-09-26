Başkan Palancıoğlu: 'Melikgazi'de metruk yapı bırakmayacağız'

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, vatandaşların ve çocukların güvenliği için Melikgazi’de 6 yıl içerisinde 1450’ye yakın metruk ve gecekondu yapıyı kaldırdıklarını ve bu sayıyı artırarak Melikgazi’de metruk yapı bırakmayacaklarını belirtti.

Başkan Palancıoğlu, Vali Gökmen Çiçek ve Melikgazi Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy ile birlikte, Tacettinveli Mahallesi’nde metruk bir yapının yıkımını gerçekleştirerek şunları ifade etti:

“Sayın Valimiz, Sayın Kaymakamımız ve ekip arkadaşlarımız ile birlikte Tacettinveli Mahallemizde bulunan iki katlı, eski, metruk yapıyı yıkıyoruz. Tacettinveli Mahallesi’nde birçok metruk yapıyı kaldırarak temizliğini yaptık. Metruk yapıların madde bağımlılığı için mekan teşkil ediyor olması, metruk yapılarda bir takım problemlerin yaşanıyor olmasından dolayı yasal prosedürleri işleterek işlemleri tamamlanan metruk yapıları, gecekonduları ortadan kaldırıyoruz ve temizliyoruz. Sayın Valimiz ve Kaymakamımız bu konuda hassasiyet gösteriyorlar. 6 yıl içerisinde içinde 1450’ye yakın metruk yapı ve gecekonduyu kaldırmış olduk. Sayın Valimizin destekleriyle birçok hizmeti sizlerle buluşturuyoruz. Vatandaşlarımızın ve çocuklarınızın güvenliği için bu tür yapıları kaldırdık, inşallah kaldırmaya da devam edeceğiz. Metruk yapıların yıkımında onlardan da çok büyük destek alıyoruz. Bundan sonra da yıkımlar devam edecek. Çevrenizde metruk yapı varsa, çevreye rahatsızlık veriyorsa lütfen 0530 253 91 91 numaralı whatsapp ihbar hattımıza mesaj gönderiniz. Melikgazi Belediyemize iletmeniz halinde gerekli işlemleri bir an önce başlatıyoruz. Sayın Valimize, Kaymakamımıza, Emniyet Müdürümüze ve bütün ekip arkadaşlarıma hassas çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum.”

Vali Gökmen Çiçek: “Melikgazi’de gezerken Melikgazi Belediyesi’ni çalışır buluyoruz"

Metruk binaların yıkılmadığı takdirde şehirde önemli sorun teşkil edeceğini belirten Vali Gökmen Çiçek, Melikgazi Belediyesi’nin yapmış olduğu yıkım ve temizlik çalışmasından son derece memnun olduğunu dile getirerek sözlerine şöyle devam etti:

“Melikgazi’de gezerken Melikgazi Belediyesi’ni çalışır buluyoruz. Bizim uyuşturucuya karşı verdiğimiz mücadele kapsamında hiçbir metruk bina bırakmayacağız, metruk binalarda çocuklarımızın bataklığa düşmesini istemeyeceğiz, diye verdiğimiz sözün arkasında sapasağlam durduğunu ve metruk binaları temizlediğini gördük. Belediye Başkanımıza burada ne yapıldığını sorduğumuzda çocuklarımızı tehlikelerden uzak tutmak için bu metruk binaları yıktığını öğrendik. Kendisine teşekkür ediyor; ekibini tebrik ediyorum. Bu metruk binalar, yıkmadığımız takdirde gerçekten önemli bir sorun teşkil edecek. Vatandaşlarımıza korku verirken aynı zamanda çocuklarımızın içerisinde zehirleneceği ortamların olduğu yerler. Dolayısıyla buraların temizlenmesi benim için çok kıymetli. Bu nedenle Melikgazi Belediyesi’ni tebrik ediyorum. Yıkım çalışmasına canlı olarak denk geldiğim için de çok mutluyum. Kaymakamımızla beraber uyum içerisinde özellikle Melikgazi Belediyesi’nin bu işleri yapıyor olmasından dolayı büyük mutluluk duyduğumu ifade ediyorum. Hayırlı olsun.” dedi.