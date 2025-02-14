Kayseri'de hava yumuşadı: Tüm yollar açık

Kayseri'de kar yağışı etkisini gösterirken merkezde de kar yağışı hakim oldu. Kar yağışı sebebiyle ulaşımda aksamalar olmaması adına ekipler tarafından kontroller yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ise 12.02. 2025 günü 08:30 saati itibarı ile yol durumları hakkında bilgilendirme yaptı.

Kayseri'de hava yumuşadı: Tüm yollar açık

Kayseri /Erciyes yolu hava kapalı yağış yok, zemin ıslak yol trafiğe açık.
Kayseri/Nevşehir karayolu, hava kapalı, yağış yok mevcut, zemin ıslak, yol trafiğe açık.
Kayseri/ Ankara karayolu, hava kapalı, yağış yok, zemin ıslak, yol trafiğe açık.
Kayseri/Sivas karayolu, hava kapalı, yağış yok mevcut, zemin ıslak, yol trafiğe açık.
Kayseri/Malatya karayolu, hava kapalı, yağış yok mevcut, zemin ıslak, yol trafiğe açık.
Kayseri/Yozgat karayolu, hava kapalı, yağış yok mevcut, zemin ıslak, yol trafiğe açık.
Kayseri/Niğde karayolu, hava kapalı, yağış yok mevcut, zemin ıslak, yol trafiğe açık.
Kayseri/Gürün karayolu, hava kapalı, hafif kar yağışı mevcut, zemin ıslak, yol trafiğe açık.
Kayseri/Göksun karayolu, hava kapalı, yağış yok mevcut, zemin ıslak, yol trafiğe açık.

Haber Merkezi

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