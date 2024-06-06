58 bin liralık promosyon öğretmenlerin metobolizmasını bozdu

Kayseri Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü eğitim çalışanları promosyonlarında rekor bir anlaşmaya imza attı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Çiçek 58 bin liralık promosyon anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Müdürlüğe bağlı okul, kurum müdürlük personelinin aylık ve ücretlerinin hangi bankadan ödenmesini belirleyecek banka promosyonu anlaşması belli oldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Akbank ile 58 bin lira promosyon bedeli üzerinde anlaşma sağladığını açıkladı. En yüksek öğretmen promosyonu olan 58 bin liralık promosyon Kocasinan'a bağlı olan okullarda görev yapan personellerin maaş, ek ders, fazla mesai, ikramiye, promosyon tutarı ve diğer ödemeler Akbank üzerinden ödenecek. Öte yandan Akbank ile varılan anlaşmada 58 bin liralık promosyon, 15 Temmuz'dan itibaren hesaplara yatırılacak.

Ayrıca en yüksek öğretmen promosyonu olarak kayıtlara geçen 58 bin liralık anlaşma 3 yıl boyunca geçerli olacak.

Promosyon anlaşmasının detaylarını paylaşan Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Çiçek, "Değerli Eğitim Çalışanlarımız; Promosyon sözleşmesi için bankalarla yürüttüğümüz müzakereler tamamlanmıştır. En yüksek teklifi veren Akbank ile sözleşme imzalanmak üzere anlaşmaya varılmıştır. Promosyon bedelimiz 15 Temmuz'dan sonra tamamı tek seferde hesaplara yatırılmak üzere 58.000 TL olarak belirlenmiştir" ifadelerine yer verdi.