6 ana arteri bağlayan ışıksız kavşakta sona gelindi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Rektörlük çıkışı olarak adlandırılan ve bölgedeki 6 ana arteri bağlayan kavşakta ışıksız dönel kavşak (Roundabout) projesini hayata geçireceklerini belirterek, “Işıklarda beklemeden tüm ulaşım hizmetlerinden faydalanan bir anlayış içerisinde çalışmamızı yapıyoruz” dedi.

Başkan Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ulaşım alanında önemli adımlar atmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı’nca Erciyes Üniversitesi Rektörlük çıkışı olarak adlandırılan ve üniversite içerisinden gelen Halil İnalcık Caddesi, Kerkük Bulvarı, İstiklal Marşı Caddesi, Âşık Veysel Bulvarı, Denizli Sokak ve Melikgazi Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen Köşk Kışla ile üniversite arasındaki yolun kesişim noktasındaki Talas raylı sistem hattını da kesen kavşakta düzenleme çalışmaları yürütülüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu önemli kavşakta yapılan çalışmaları inceleyerek, son durum hakkında bilgi aldı. Başkan Büyükkılıç’a inceleme esnasında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal ile daire başkanları da eşlik etti.

Bu çalışmanın üniversiteye giriş kavşağı olduğunu ve 6 ana arterin bağlandığını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, “Bizim için önemli olan şuanda kavşak, üniversitemize giriş kavşağındayız, tam 6 ana arteri buraya bağlıyor. Işıklarda beklemeden tüm ulaşım hizmetlerinden faydalanan, her yoldan gelen araçların birbirine saygı duyarak ulaşacağı bir anlayış içerisinde çalışmamızı yapıyor, kimseyi bekletmemiş oluyoruz” diye konuştu.

Büyükkılıç, hem ulaşım konforunu arttırdıklarını hem de araç sürücülerinin zamandan kazanmalarını amaçladıklarını söyleyerek, “Bu açıdan direksiyona geçen vatandaşlarımızın birbirine anlayışlı olarak yaklaşarak bu kavşaktan yararlanmalarını temenni ediyoruz. Amacımız hem hizmetin kalitesini arttırmak hem zamandan kazanmak hem de ekonomik olarak gereksiz yere ışıklarda bekleyerek yakıt ya da enerji sarfına izin vermemektir” dedi.

Eğitim, öğretim dönemi açılmadan bu çalışmanın bitirilmesi talimatı da veren Başkan Büyükkılıç, “Bu bölge bizim için çok önemli ve anlamlı. Üniversite önünde yığılmalar oluyordu, onu da böylece gidermiş olacağız. 6 ana arterimizi bağlayan, son süreçte de Melikgazi Belediyemizin açmış olduğu üniversitemiz ve askeriyemizin arasından Talas Bulvarı’mıza bağlanan ana arterimizi de böylece hayata geçirmiş olacağız. Üniversitenin içine girmeden vatandaşlarımız rahatlıkla bu yol üzerinden Talas Bulvarı’mıza ulaşabilecek, ister Kartal yönüne, ister Talas tarafına gitmiş olacak. Birimimize, ekibimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Kayseri’miz Şehircilikte, Gerçekten Çok Önemli Bir Konumda”

Açıklamasında ekiplerine güvendiğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin şehircilikte, çok önemli bir konumda olduğunu kaydetti. Büyükkılıç, söz konusu kavşağın düzenleme çalışması sürecinde bilim insanı olarak da kişilik olarak da çok takdir ettikleri Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun’dan da görüş aldıklarını dile getirerek şunları aktardı:

“Böylece ortak akılla yapılan bir çalışma sonucu uygulama çalışması yaptığımız bir kavşak Büyükşehir’imize yakışan, ilçelerimize de aynı şekilde. Kayseri’miz şehircilikte, gerçekten çok önemli bir konumda.”

Kavşakta Gece, Gündüz Çalışmalar Sürüyor

Trafiğe kapatılmadan gece gündüz devam eden çalışmalarda kavşak geometrisi büyük ölçüde oluşturulurken, kalan imalatların tamamlanarak kavşağın en kısa sürede hizmete açılması için Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri mesai mefhumu gözetmeksizin tüm hızıyla çalışmalarını sürdürüyor. Söz konusu kavşak yalnızca raylı sistemin kestiği kısımlarda sinyalize, diğer kısımlarda ışıksız olarak hizmet verecek. Ayrıca, kavşak Erciyes Üniversitesi ile yapılan istişareler sonucu büyük ada şeklinde dönel kavşak olarak tasarlandı. Çalışmaların Üniversite ve diğer eğitim kurumlarının akademik yılı başlamadan önce tamamlanması öngörülüyor.