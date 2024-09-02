Baran Ali'ye milli davet

U20 Millî Takımımızın İngiltere ve Çekya ile oynayacağı U20 Elit Lig maçlarının aday kadrosuna Kayserispor'dan başarılı futbolcu Baran Ali Gezek de davet edildi.

Baran Ali'ye milli davet

U20 Millî Takımımızın 6 Eylül Cuma günü İstanbul'da İngiltere ve 10 Eylül Salı günü Kromeriz'de Çekya ile oynayacağı U20 Elit Lig maçlarının aday kadrosu açıklandı. Aday kadroya Kayserispor’dan Baran Ali Gezek de davet edildi. Futbolcular 1 Eylül Pazar günü saat 17.00'de İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda toplanacak. Kayserisporlu 19 yaşındaki futbolcu Baran Ali Gezek, U17 milli takımda 6, U18 milli takımda 9 ve U19 milli takımda 18 maçta forma giydi.

1ha

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