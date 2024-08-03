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  • 6 kişinin yaralandığı kazayı görüntülü arama ile yakınlarına anlattı

6 kişinin yaralandığı kazayı görüntülü arama ile yakınlarına anlattı

Kayseri'de lastiği patlayınca takla atarak karşı yola geçen otomobildeki 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Kaza yerine gelen bir kişi de, görüntülü arama ile yakınlarına kazanın nasıl olduğunu anlattı.

6 kişinin yaralandığı kazayı görüntülü arama ile yakınlarına anlattı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de lastiği patlayınca takla atarak karşı yola geçen otomobildeki 2’si çocuk 6 kişi yaralandı. Kaza yerine gelen bir kişi de, görüntülü arama ile yakınlarına kazanın nasıl olduğunu anlattı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Ankara yolu 35. kilometrede meydana gelen kazada, G.D. idaresinde 27 BE 497 plakalı Tofaş marka araç, lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün hakimiyetinden çıktı. Refüje çarptıktan sonra takla atarak karşı yola geçen otomobilde bulunan 2’si çocuk 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ve polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, yaralılarda ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kağıt gibi ezilen Tofaş marka otomobilde çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntülü arama ile kazayı anlattı

Bu sırada kaza yerine gelen bir kişi de görüntülü aradığı yakınlarına kazanın nasıl olduğunu tek tek anlattı. Hasar alan aracı da yakınlarına gösteren şahıs, "ucuz atlatmışlar" dedi.

6 kişinin yaralandığı kazayı görüntülü arama ile yakınlarına anlattı
6 kişinin yaralandığı kazayı görüntülü arama ile yakınlarına anlattı
6 kişinin yaralandığı kazayı görüntülü arama ile yakınlarına anlattı
6 kişinin yaralandığı kazayı görüntülü arama ile yakınlarına anlattı
İHA
Kayseri Gündem

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