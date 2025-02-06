6 Şubat Depremlerini Anma Programı düzenlendi

Kayseri Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Kayseri İl Müftülüğü, AFAD, TMMOB ve Kayseri Kent Konseyi iş birliği ile Kadir Has Kongre ve Kültür Merkezi’nde 6 Şubat Asrın Felaketinden Asrın Birlikteliğine Anma Programı düzenlendi. Programa Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Hasan Volkan Güleryüz, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç , AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, MHP Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, CHP İl Başkanı Feyzullah Keskin, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, rektörler, deprem bölgesinde isimsiz kahraman olan kamu, kurum ve kuruluşları ile sivil toplum teşkilatlarının arama, kurtarma personeli katıldı.

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç: “2 sene geçti, o günü hepimiz hatırlıyoruz. Buradaki her kardeşimizin bir hatırası, bir katkısı var. Sizlere minnettarız. Sayın Valimiz başta olmak üzere o dönemde görev yapan, emeği geçen belediye başkanlarımız, sivil toplum teşkilatlarımız, kurum ve kuruluşlarımız, hayırsever iş insanlarımız, fedakâr Kayserili hemşehrilerimize minnet duyuyorum. Gerek deprem sırasında gerek deprem sonrasında gerekse hem psikolojik olarak hem tıbbi olarak hem de maddi katkılar sağlayarak insanların elinden tutuldu. Bunu hep beraber yaşadık. Sarız’ımız, Pınarbaşı’mız o bölgenin güzel insanları komşu olmanın avantajıyla, hiçbir fedakârlıktan kaçınmadan deprem bölgesine koştular. Sayın Valimiz ilk dakikadan beri yapmış olduğu fedakârca çalışmalar ile ülkemizin gönlünde yer etti. Bu fedakârlıkların sonucunda bu noktaya geldik. 53 binin üzerinde insanımız hayatını kaydetti, 100 binin üzerinde yaralıdan söz ediliyor. Asrın felaketi denildi. Mevla’m bir daha yaşatmasın, felaketlerle karşı karşıya getirmesin” ifadelerini kullandı.

AFAD Kayseri İl Müdürü Rifat Genç ise; “Bugün asrın felaketinin 2. sene-i devriyesinde bir aradayız. AFAD, 99 Marmara depremi sonrasında afetlerde tüm ülkenin bütün imkanlarıyla müdahale etmek amacıyla kurulmuştur. Bu minvalde görev yapan bütün kamu kurum kuruluşlarına, sivil toplum örgütlerine, üniversitelere, tüzel kişiliklerine ve aziz milletimize, şahsım ve teşkilatım adına teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız” diye konuştu.