6 yıl hapis cezası bulunan Fetö firarisi yakalandı
Kayseri'de terör örgütüne üye olmaktan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 52 yaşındaki şahıs, polis ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyon sonucunda; FETÖ/PYD silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan toplamda 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari 52 yaşındaki A.K. kıskıvrak yakalandı. A.K. adli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.