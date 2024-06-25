6 yıl hapis cezası bulunan Fetö firarisi yakalandı

Kayseri'de terör örgütüne üye olmaktan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 52 yaşındaki şahıs, polis ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalandı.

6 yıl hapis cezası bulunan Fetö firarisi yakalandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyon sonucunda; FETÖ/PYD silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan toplamda 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari 52 yaşındaki A.K. kıskıvrak yakalandı. A.K. adli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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