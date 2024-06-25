Melikgazi Belediyesi üstün yetenekli öğrencilere desteğini sürdürüyor

Melikgazi Belediyesi ve Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tasarlanan "Öğrenci Yetenekli Öğretmen Farkında Projesi" TÜBİTAK tarafından desteklenerek uygulama desteği almaya hak kazandı.

Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında desteklenen proje, üstün yetenekli çocukların daha iyi tanınması, sınıf ortamında fark edilebilmeleri ve yeteneklerine göre yönlendirilmeleri için tasarlandı. Eğitimler, Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilen “Drama Etkinliği” ile başladı. Sınıf içerisinde drama etkinliklerinin nasıl yapılacağına dair bilgiler uygulamalı olarak öğretmenlere aktarılıyor. Eğitimler, Üstün Yetenekli Çocuklarda Bilişsel Gelişim, Üstün Yetenekli Çocuklarda Duyuşsal Gelişim ve Karakter Eğitimi gibi birçok başlıkta verilen eğitimler ile devam ediyor. Çocukların sınıf içi STEAM etkinliklerine dahil olmaları ve etkinlikler ile ipuçların nasıl yakalanacağına dair eğitimler sağlanıyor. Bilim Dersleri 1 - İz Peşinde, Uzay Yolculuğu, STEM Eğitimindeki Bileşenler ve 21. Yüzyıl Becerileri gibi başlıklarda verilen eğitimler, bilim etkinliklerinde farklı bakış açılarının tespitine yönelik ipuçları sağlıyor. STEAM atölyelerinde öğretmenler, basit materyaller ile ressam robot, manyetik araba, güneş enerjisi gibi başlıklarda atölyelere katılıyor. Basit materyaller ile çalışma yapan çocuklarda farklı soruların nasıl alınacağı, farklılaşan çocukların nasıl anlaşılabileceği anlatılıyor. Proje kapsamında öğretmenler ile birlikte Kayseri Bilim Merkezi ve Çetin Şen bilim Merkezi ziyaretleri de gerçekleştirilerek öğretmenlere okul dışı eğitim imkanlarının çocuklar üzerindeki pozitif katkıları açıklanıyor.

Gerçekleştirilen eğitimler ile ilgili Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu şu ifadelere yer verdi:

“Üstün yetenekli çocuklarımız, ülkemizin sanatta, bilimde ve teknolojide gelişmesi için ihtiyaç duyduğumuz kıymetlilerimizdir. İnsanlığa fayda sağlayan çalışmalarda üstün yetenekli çocuklarımızın katkıları yadsınamaz. Bu nedenle her biri bir cevher olan üstün yetenekli çocuklarımızı tespit etmemiz ve ihtiyaç duydukları geliştirilmiş eğitim imkanlarını sunmamız gerekmektedir. Melikgazi Belediyesi olarak üstün yetenekli çocuklarımızın gerçekleştirdiği birçok çalışmaya destek veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. 3 yıldır sürdürdüğümüz Teknofest desteklerimiz ile üretilen her bir değeri daha fazla geliştirmeleri için çocuklarımıza yardımcı oluyoruz. İlçemizin farklı yerlerine inşa ettiğimiz Teknoloji Atölyeleri ve Akıl Küpü Kütüphanelerimiz ile daha nezih ve teknolojik imkanlarla okul dışı eğitim ortamları sağlıyoruz. Önümüzdeki süreçte yine, bu çocuklarımızın eğitim göreceği ve destek alacağı Dâhiler Koleji ve Çocuk Üniversitesi projelerimizi hayata geçireceğiz. Bu vesileyle, Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte gerçekleştirdiğimiz projenin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.”

Mehmet Miraboğlu İlkokulu, Melikgazi RAM, Çetin Şen Bilim ve Sanat Merkezi destekleri ile gerçekleştirilen “Öğrenci Yetenekli Öğretmen Farkında” projesi 5 günlük eğitimin tamamlanmasının ardından sona erecek.