600 hükümlü ve tutuklunun diş tedavisi cezaevinde yapıldı

Kayseri'de ceza infaz kurumlarına Nimet Bayraktar Diş Hastanesi Başhekimliği tarafından kurulan diş laboratuvarında 1 ayda 600 tutuklu ve hükümlünün diş tedavileri yapıldı.

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  • 10.11.2023 11:37
  • Güncelleme: 10.11.2023 13:25
600 hükümlü ve tutuklunun diş tedavisi cezaevinde yapıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de ceza infaz kurumlarına Nimet Bayraktar Diş Hastanesi Başhekimliği tarafından kurulan diş laboratuvarında 1 ayda 600 tutuklu ve hükümlünün diş tedavileri yapıldı.

Diş tedavisine erişim hususunda diş hastanesine sevklerinin yapılması beklenen 600 hasta hükümlünün protez işlemlerinin yerinde yapılması amacıyla üçlü protokol toplantısında alınan karar gereği, Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü uhdesinde Nimet Bayraktar Diş Hastanesi Başhekimliği tarafından ceza infaz kurumlarına diş laboratuvarı kurularak diş hekimi görevlendirildi. Yerinde tedavi işlemi neticesinde 1 aylık süre zarfında 600 hükümlü tutuklunun diş protezi işlemleri ve tedavileri tamamlanarak hastalık şikayetleri giderildi. 1 ay boyunca cezaevi kampüsü içerisinde fedakarca görev yapan 3 diş hekimine Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Demirgöz, Cezaevi Savcısı Ahmet İhsan Koç ve Diş Hastanesi Başhekimi Kazım Coşkun tarafından teşekkür plaketlerinin takdimi ve hediyelerin verilmesinin ardından, pasta kesildi.

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İHA

Kayseri Gündem
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600 hükümlü ve tutuklunun diş tedavisi cezaevinde yapıldı

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