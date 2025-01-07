7 farklı suçtan aranan firari yakalandı
Kayseri'de narkotik ekipleri tarafından yapılan çalışma neticesinde hakkında 'uyuşturucu madde kullanmak' 'hırsızlık' ve 'kasten yaralama' olmak üzere toplam 7 farklı suçtan aranan H.K isimli firari yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent gelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışma neticesinde hakkında “uyuşturucu madde kullanmak” “hırsızlık” ve kasten yaralama olmak üzere toplam 7 farklı suçtan 16 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K (28) isimli firari yakalanarak cezaevine teslim edildi.