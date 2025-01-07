Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Kayseri'de jandarma ekiplerinin takibe aldığı araç içerisinde 392 adet Lyrica sentetik hap ele geçirildi. Araçta bulunan A.E. ve M.G. isimli şüpheliler ise gözaltına alındı.

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda: Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi'nde takibi yapılan araçta  icra edilen arama neticesinde 392 adet Lyrica sentetik hap ele geçirildi. 
Araçta bulunan A.E. ve M.G. isimli şüpheliler ise gözaltına alındı.

Haber Merkezi

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