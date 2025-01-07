Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Kayseri'de jandarma ekiplerinin takibe aldığı araç içerisinde 392 adet Lyrica sentetik hap ele geçirildi. Araçta bulunan A.E. ve M.G. isimli şüpheliler ise gözaltına alındı.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda: Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi'nde takibi yapılan araçta icra edilen arama neticesinde 392 adet Lyrica sentetik hap ele geçirildi.
Araçta bulunan A.E. ve M.G. isimli şüpheliler ise gözaltına alındı.