70 yaşındaki kadının kaburgalarını kırdı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bina yöneticiliği yapan 70 yaşındaki kadın, eski yöneticinin yumruklu saldırısına uğradı. Kaburgaları kırılan yaşlı kadına saldırı anları ise güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.

70 yaşındaki kadının kaburgalarını kırdı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bina yöneticiliği yapan 70 yaşındaki kadın, eski yöneticinin yumruklu saldırısına uğradı. Kaburgaları kırılan yaşlı kadına saldırı anları ise güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Eşref Bitlis Bulvarı üzerindeki bir binanın bahçesinde yaşandı. İddiaya göre, eski yönetici İ.G. ile bina yöneticisi Hatice D. arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda İ.G. attığı yumrukla Hatice D.’yi yere düşürdü. Olayın ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Hatice D.’nin kaburgalarında kırık olduğu tespit edildi. Yaşadığı korku dolu anları anlatan Hatice D., "Eski yöneticimizle devam eden bir hukuki sürecimiz var. Ben her gün yürüyüş yapıyorum, dışarıda beni beklemiş. Bir komşumla konuşurken bağırarak geldi. Gelmesiyle ilk suratıma bir yumruk vurdu. Sonra beni ne kadar tartakladı, kendimi ne kadar savunabildim bilemiyorum. Kaburga kemiğim kırılmış, dudaklarım patlamış. Tekmeledi beni, bacaklarım mosmor. Ambulansla hastaneye gittik, sonra karakola gittik ve şikayetçi olduk. Bir kadına yapılmayacak zorbalıktı" dedi.

Öte yandan olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.

İHA
Kayseri Gündem

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