70 yıl önce yok edilen Melikgazi Medresesi, yeniden vücut bulacak

Kayseri Valiliği himayelerinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Melikgazi Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Müftülüğü ve Camiikebir Yaşatma ve Güzelleştirme Derneği işbirliğiyle, Danişmendli Hükümdar Melik Muhammed Gazi'nin 881. vefat yıl dönümü anma programı düzenlendi.

Programa, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı, Dursun Ataş, Garnizon Komutanı Hv. Plt. Tuğg. Hasan Volkan Güleryüz, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve il protokolü katıldı.

'YIKILIP ÜZERİNE TUVALET YAPILAN MEDRESE, KABUL EDİLEBİLİR BİR DURUM DEDĞİL'

Anma programında, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a medrese ile ilgili taleplerini ileten Prof. Dr. Atabey Kılıç, "Cami Kebir ile ilgili ciddi çalışmalar var. Son kapı restorasyonunu özellikle takdir etmek lazım. Ancak 1950'lere doğru yıkılan ve üzerine tuvalet yapılan medrese kabul edilecek bir durum değil. Vali beyden bu konuda söz almak istiyoruz" dedi.

BÜYÜKKILIÇ SÖZ VERDİ: MEDRESEYİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ

Bu talep üzerine, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Hassasiyetinize katılıyoruz. Cami Kebir'in etrafını açma projemiz var. Alternatif yapıları oluşturmadan, vatandaşı mağdur etmeden bu projeyi hayata geçirmemiz gerekiyor. Şu anda alternatifler üzerinde çalışıyoruz. Söylediğiniz tuvalet ve şadırvanın kalkacağını buradan ilan ediyoruz. Medreseyi de hayata geçireceğiz. Hassasiyetiniz bizim hassasiyetimizdir" ifadelerini kullandı.