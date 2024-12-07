27 şok uygulamada 5 bin 27 kişi sorgulandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından 44 ekip ve 109 personelle yapılan 27 şok uygulamada, 5 bin 27 kişi ve bin 909 araç sorgulandı, 7 aranan şahıs yakalandı.

27 şok uygulamada 5 bin 27 kişi sorgulandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, Yunus Timleri, Güven Timleri ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personellerince toplam 42 ekip ve 116 personelle 27 şok uygulama gerçekleştirildi. Uygulamalarda 5 bin 27 kişi ve bin 909 araç sorgulandı. 175 park/bahçe, 36 ticari taksi kontrol edildi.
7 aranan şahıs yakalandı, 4 şahıs hakkında 13,76 narkotik madde bulundurmaktan gerekli adli işlemler başlatıldı ve 6 yoklama kaçağı şahsa işlem yapıldı.

Öte yandan 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet hacizli otomobil ele geçirildi.

Haber Merkezi

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