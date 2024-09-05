74 yaşındaki ahşap ustası Canleblebici, kameradan gemiye ustalık eserleri yapıyor

74 yaşındaki Mehmet Canleblebici, pandemide başladığı tahta oymacılığı mesleğinde haftada 8- 10 ürün çıkartıyor. El emeğiyle ustalığını sergileyen Canleblebici, bu işten önce ticaretle ilgilendiğini belirtti. Usta Canleblebici, “Önceleri atölyeden almış olduğum atıklarla bir şeyler yapmaya çalıştım. Şimdi gürgen alarak çalışıyorum, daha randımanlı oluyor. Son zamanlarda ressamlara ve sergilere şövale yapmaya başladım. Atölyede çeşit çok, arkadaşların isteği üzerine gelen resimleri değerlendiriyorum veya sevdikleri bir şey varsa fotoğrafını atıyorlar veya ölçü veriyorlar onlara yardımcı oluyorum. Fotoğrafçı bir arkadaş fotoğraf makinesi istedi onu yaptım, bir ara dizilerde gördüğümüz sallanan at istediler onu yaptım, çocukların dikkatini çekecek tren, kamyon, kamyonet, sallanan sandalyeler, şezlonglar bunlara benzer birer ikişer yaprak zaman zaman ihtiyaçlarını karşıladım. Yalnız çalıştığım için haftada 8-10 tane anca şövale çıkartıyorum. Fakat eleman olmadığından pek randımanlı iş çıkartamıyoruz. Ustada yetişmiyor, çırak da bulamıyoruz. Gençlik eğitim veya telefon sevdasından gelmiyor, yetişmiyor, dikkatlerini de çekmiyor. Arkamdaki gemiyi 1 aylık bir zaman içerisinde yaptım, fakat malzemelerini temin edemiyorum. Ufak bir menteşeyi 40 kuruşa alıyordum, geçen gittiğimde tanesi 5 lira olmuştu. 2 bin 500-3 bin liraya aldığımız ağaç, 10-12 bin lira olmuş. Tercihim hem sağlam hem fırınlanmış gürgen oluyor. Diğer ürünlerde de bunların atıklarını kullanıyorum. Maliyet artışımızda ve satışımızda aşırı bir şey yok, yüzdelik verecek olursak hemen hemen aynı fiyatlar gibi bir durum var” diye konuştu.

‘100 İLA 500 LİRA ARASINDA FİYATLAR DEĞİŞİYOR’

Vatandaşların ilgisinin yoğun olduğunu ancak satışın düşük olduğunu söyleyen Canleblebici, “Vatandaşlar gerçekten takdir ediyorlar, görünüm olarak hoş geliyor ama satın almıyorlar. Çocuklar plastik oyuncakların albenisi fazla olduğu için tercihleri o oyuncaklar oluyor ama bizim oyuncaklarımızda ahşap kısmını biz boyamıyoruz. Boyayı evde kendi yapacak çocukların özgüven kazanacaklarından eminim. Fazla bir ücret almıyoruz, kendilerinin arzu ettiği şeyleri yapıp veriyoruz. Hiç olmazsa çocuklar eve gittikleri zaman boyama yapabilsinler. Anaokullarının idareci ve hocalara sesleniyorum. Aile akşamdan, akşama çocukları ile beraber olabiliyor. Anaokullarında öğretmenler daha yakinen çocuklarla ilgileniyor. Çocuğa özgüven sağlaması bakımından ahşap oyuncak boyamanın çok iyi olacağına inanıyorum. Arabalar ve diğer oyuncaklar 100 ila 500 lira arasında, tuvalleri daha önce 350 liraya yapıyordum, fakat malzeme fiyatı arttığından 500 liradan veriyorum” dedi.