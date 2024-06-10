76 yıldır devam eden tarihi kazıda yeni sezon başladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 7 bin yıla yaklaşan tarihi ile 75 yılı aşkın zamandır süren Kültepe kazılarında yeni kazı çalışması sezonunun başlangıcında ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Büyükkılıç, ziyarette kazı çalışmalarının 76’ncı yılında eline kazma ve fırçayı alıp, kazı çalışması da yaparak, yeni kazı sezonunu başlattı.

Kayseri’de belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra tarihe ışık tutan arkeolojik kazılara da Kültür ve Turizm Bakanlığı ile birlikte desteklerini sürdüren Başkan Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, Kültepe Kaniş-Karum Höyüğü’ndeki çalışmaların gerçekleştirilmesine imkân tanıyor. Bu kapsamda Kültepe Kaniş-Karum’da yeni kazı çalışması sezonunda Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu ile buluşan ve çalışmalar hakkında bilgiler alan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kazılarda iş birliklerinin devam ettiğini dile getirdi.

“Bu Mirasımıza da Sahip Çıkma Yönünde İrade Göstereceğiz”

Kültepe kazı çalışmaları sezonu başlangıcında konuşan Büyükkılıç, söz konusu bu mirasa sahip çıkma yönünde irade göstereceklerine işaret ederek, şunları aktardı:

“Kültür Bakanlığımızla değişik kazılarla ilgili iş birliğimiz devam ediyor. Bunlardan yine en önemlilerinden birisi UNESCO’nun burada tabi ki listesine girmiş olan Kültepe kazıları. Bu bölgedeki hocamızın da vurguladığı gibi 75 yıldır yapılan çalışmalar, yine dönem itibariyle, sezon itibariyle devam ediyor. İnşallah buradan çıkan ürünleri de hem ülkemizden hem yurt dışından olanları da temin etmek suretiyle müzemizde sergilenmesini sağlayacağız. Ticaretin, ekonominin, sosyal içerikli çalışmaların, yasalarının yazıldığı dönemleri, insanlık tarihine kazandıracağız. Bu mirasımıza da sahip çıkma yönünde irade göstereceğiz. Emeği geçenlere, başta Fikri hocam olmak üzere teşekkür ediyorum. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun. Kültür Bakanlığımızın burada vermiş olduğu fırsata ve tabi ki desteğe de ayrıca teşekkür ediyoruz.”

“Başkan Beyin Sayesinde Bu Sene Kazılara Başlamış Durumdayız”

75 yıldır devam eden Kültepe kazılarının 76’ncı yılına başladıklarını ifade eden Kültepe Kaniş-Karum Höyüğü Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu ise Başkan Büyükkılıç sayesinde bu sene kazı çalışmalarına başlamış olduklarını kaydederek, “Kültepe kazılarının 76’ncı sezonuna geldik. Bu sene kazılara henüz başlamış durumdayız ve başkan beyin sayesinde, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin sayesinde ilk çalışmalarımızı yapıyoruz. Sanıyorum yine yılsonuna kadar buradayız” dedi.

“Çalışmalar, Kayseri’nin Değil, Tüm Anadolu’nun Değil, Tüm Ortadoğu’nun Tarihine Işık Tutan Kazılar”

Gerçekleştirdikleri çalışmaların tüm Yakın Doğu’nun, Ortadoğu’nun tarihine ışık tutan nitelikte olduğuna değinen Kulakoğlu, şunları söyledi:

“Yaptığımız çalışmalar aslında gerçekten Kayseri’nin değil, tüm Anadolu’nun değil, tüm Yakın Doğu’nun, Ortadoğu’nun tarihine ışık tutan kazılar, çalışmalar bunlar ve bizim bu yıl ki hedefimiz de yine, bizim arkamızda gördüğümüz büyük anıtsal saray yapıları var. Yani günümüzden 5 bin yıl öncesine tarihlenen saray yapıları var. Onları araştırmak ve bu araştırma sırasında tabi ki daha erken tabakalara da gitmeyi planlıyoruz. Yani Kültepe’nin ve Kayseri’nin tarihini daha erkene çekmeye çalışıyoruz. Ve tabi ki bu konuda bize destek veren başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere Büyükşehir Belediyesi’ne, sayın başkanın şahsında çok teşekkürlerimi sunuyorum.”

Başkan Büyükkılıç, Kazı Çalışması Yaptı

Kültepe Kaniş-Karum Höyüğü Kazı Çalışmaları Sezonu başlangıcında Başkan Büyükkılıç, eline kazma ve fırçayı alarak kazı çalışması gerçekleştirdi. Toprak altında kalmış tarih hazinesi bir kalıntıyı ortaya çıkaran Büyükkılıç, çalışmalarda ekip üyeleri ile sohbet ederek, onlara başarılar ve kolaylıklar diledi.

Başkan Büyükkılıç’a ziyaretinde, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman ve Ali Hasdal ile daire başkanları da eşlik etti.