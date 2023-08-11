80 yaşındaki baba, evlat katili oldu. Ama bak niçin?

Gözünüzü toprak doyursun, değer mi hiç dedirten baba - evlat arasındaki arazi kavgası Nevşehir'de vuk'u buldu. 80 yaşındaki şahıs, arazi nedeniyle tartıştığı oğlunu av tüfeği ile vurarak öldürdü.

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  • 11.08.2023 14:14
  • Güncelleme: 11.08.2023 14:34
80 yaşındaki baba, evlat katili oldu. Ama bak niçin?
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir’de 80 yaşındaki şahıs, arazi nedeniyle tartıştığı oğlunu av tüfeği ile vurarak öldürdü.

Olay, Acıgöl ilçesine bağlı Tatlarin kasabasında meydana geldi. İddiaya göre, Cemal B. (80) ile oğlu Yunus B. (56) arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden kavga çıktı. Cemal B., kavgada oğlunu av tüfeği ile vurarak öldürdü. Olayın ardından Cemal B. jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, Yunus B.’nin cansız bedeni Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

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