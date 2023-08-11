Yamaç Paraşütü Organizasyonuna yarışmacılardan tam not

Talas Belediyesi tarafından Türkiye Hava Sporları Federasyonu ile birlikte Ali Dağı'nda düzenlenen Yamaç Paraşütü Türkiye Şampiyonası Mesafe Yarışması organizasyonu, katılan yarışmacılardan tam not aldı.

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  • 11.08.2023 13:11
  • Güncelleme: 11.08.2023 13:38
Yamaç Paraşütü Organizasyonuna yarışmacılardan tam not
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesi tarafından Türkiye Hava Sporları Federasyonu ile birlikte Ali Dağı’nda düzenlenen Yamaç Paraşütü Türkiye Şampiyonası Mesafe Yarışması organizasyonu, katılan yarışmacılardan tam not aldı.

Festival Talas 100. Yıl Etkinlikleri çerçevesinde 2 bin rakımlı Ali Dağı’nda gerçekleşen yarışmaya 20’si yabancı 150 sporcu katıldı. Ali Dağı’nın zirvesinde düzenlenen açılış programında konuşan Türkiye Hava Sporları Federasyonu Başkanı Ahmet Saim Yılmaz, Ali Dağı’nın hava sporlarında Türkiye’de en bilinen yerlerden olduğunu söyleyerek, organizasyon için Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a teşekkür etti.

“TALAS BELEDİYESİ HE ZAMAN DESTEK OLUYOR”

Organizasyon ve pistle ilgili memnuniyetlerini dile getiren yarışmacılar, Talas Belediyesi’nin verdiği katkılardan dolayı Başkan Mustafa Yalçın’a teşekkürlerini iletti.

Yarışmaya katılan en genç isim olan Nuri Gül, “18 yaşındayım, yarışmaya geldim, buradaki ortam olsun, take off olsun, buraya gelirken yol güzergahı olsun hepsi çok güzel. Buraya ilk defa burada uçuş yapacağım. Buradan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın Bey’e çok teşekkür ederiz. Her şey çok güzel.” ifadelerini kullandı.

Bir diğer yarışmacı Fazlı Borazan da Talas Belediyesi’nin kendilerine büyük destek verdiğini vurgulayarak özellikle uçuş pisti noktasında çok güzel bir ortam hazırladıklarını söyledi.

Kalkış ekibinden Mehmet Budak da yerel yönetimlerin bu tür faaliyetlerin içinde yer almasının çok önemli olduğunu belirterek Talas Belediyesi’nin bu tür organizasyonlara her zaman destek olduğunu belirtti. Budak şunlar söyledi: “Bu tür organizasyonlar yerel destek olmadan olmuyor, Talas Belediyesi de bu konuda çok hassas Başkan Yalçın’a desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz.”

ÖDÜL TÖRENİ CUMARTESİ 19.00’DA

Öte yandan yarışmada dereceye giren sporculara ödülleri, 12 Ağustos Cumartesi günü düzenlenecek törenle verilecek. Yamaç Paraşütü İniş Alanında düzenlenecek ödül töreni, saat 19.00’da başlayacak.

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İHA

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