84 polis ile aranan şahıslara operasyon: 14 gözaltı
Kayseri'de 30 ekip 84 polis ile aranan şahıslara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri’de 30 ekip 84 polis ile aranan şahıslara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü; çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik 30 ekip 84 polis ile eş zamanlı olarak şafak operasyonu düzenledi. Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler; "taksirle yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "hırsızlık", "kasten yaralama", "kaybolmuş eşya üzerinde tasarruf", "cinsel saldırı" suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şahıslar emniyete götürüldü.