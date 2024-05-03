İncesu'da sağlık hizmetleri değerlendirildi
İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan müdürlük yöneticileri ve ilgili birim personeliyle İncesu ilçesinde sunulan sağlık hizmetlerini yerinde görerek değerlendirmelerde bulundu.
İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan; müdürlük yöneticileri ve ilgili birim personeliyle İncesu ilçesinde sunulan sağlık hizmetlerini yerinde görerek değerlendirmelerde bulundu.
Sağlık tesislerindeki değerlendirme öncesi İncesu Kaymakamı Mustafa Çolak’ı ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Erşan, kaymakamlık ziyaretinin ardından sırasıyla 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, İncesu Devlet Hastanesi, Toplum Sağlığı Merkezi ve İncesu Aile Sağlığı Merkezleri’ne ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretleri sırasında hizmet sunum alanlarını dolaşarak görevi başındaki personele görüşen Erşan, hastanede tedavi gören hastaları da ziyaret ederek geçmiş olsun temennilerini iletti.
İlçedeki ziyaretlerinin ardından; sağlık müdürlüğü ekiplerinin sağlık tesislerini inceleyerek hazırladıkları raporu sunum eşliğinde değerlendiren Erşan, ilçenin ihtiyaçları hakkında istişarelerde bulundu.