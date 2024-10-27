86 Yıllık Şehir Planı hayrete düşürdü

Kayseri'nin 1938 yılında çizilen ancak hayata geçirilmeyen imar projesinin perspektif görüntüleri gün yüzüne çıktı.

Kayseri’nin 1938 yılında bir mimar tarafından çizilen imar projesine ait kartpostal niteliğindeki görseller, kentin o dönemde öngörülen düzenli ve planlı yapısını gözler önüne seriyor.

Görsellerde şehrin belirli bir plan doğrultusunda düzenlendiği görülüyor. Söz konusu kartpostal, "Ziya Kocasinan’a ait mimari ve teknik belgeler: Kayseri şehrinin bir kısmının imar vaziyetine göre perspektifinin yer aldığı kartpostal" kaynağı olarak açıklandı.