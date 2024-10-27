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  • İl Jandarma Komutanı Dedebağı'ndan Erva Develi Spor Kulübü'ne ziyaret

İl Jandarma Komutanı Dedebağı'ndan Erva Develi Spor Kulübü'ne ziyaret

Kayseri İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı, Jandarma Erva Develi Spor Kulübü'nü ziyaret etti.

İl Jandarma Komutanı Dedebağı'ndan Erva Develi Spor Kulübü'ne ziyaret
Kayseri GündemEditör

Kayseri İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı, Jandarma Erva Develi Spor Kulübü’nü ziyaret etti.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı; öğrencilerin taekwondo gösterisine katılım sağladı. Etkinlik sonunda toplam 92 öğrenci ve antrenöre KUMSmall tarafından tedarik edilen spor ayakkabısı hediye olarak dağıtıldı.

İHA
Kayseri Gündem

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