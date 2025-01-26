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  • 9 ayrı suçtan toplam 21 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

9 ayrı suçtan toplam 21 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından 9 ayrı suçtan toplam 21 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.A. yakalanarak gözaltına alındı.

9 ayrı suçtan toplam 21 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Kısım Amirliği ve Bünyan İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde;  Basit Yaralama, firar, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma gibi 9 ayrı suçtan toplam 21 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.A. yakalanarak gözaltına alındı.

Haber Merkezi

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