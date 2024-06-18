9. kattan düşen çocuktan acı haber

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 9. kattaki evin penceresinden düşerek ağır yaralanan 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

9. kattan düşen çocuktan acı haber
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 9. kattaki evin penceresinden düşerek ağır yaralanan 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Köşk Mahallesi Çakır Sokak üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre anneannesine bayram ziyaretine giden Hamza Berk Y., (7), 14 katlı apartmanın 9. katındaki ikametin penceresinden bahçeye düştü. Düşen çocuk yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi’ne kaldırılırken, olay yeri inceleme ekipleri de apartman bahçesinde inceleme yaptı.

Hastanede yaşamını yitirdi

Talihsiz çocuk, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

9. kattan düşen çocuktan acı haber
9. kattan düşen çocuktan acı haber
9. kattan düşen çocuktan acı haber
9. kattan düşen çocuktan acı haber
İHA
Kayseri Gündem

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9. kattan düşen çocuktan acı haber
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