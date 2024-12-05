AA muhabirinin acı günü
Anadolu Ajansı (AA) Kayseri Muhabiri Hakan Can Şahin'in babası emekli Hava Savunma Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Şahin hayatını kaybetti.
Anadolu Ajansı (AA) Kayseri Muhabiri Hakan Can Şahin’in babası emekli Hava Savunma Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Şahin hayatını kaybetti.
AA Kayseri Muhabiri Hakan Can Şahin’in babası Mehmet Şahin, geçirdiği kalp krizi nedeniyle 73 yaşında hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Şahin için Yeşilhisar ilçesinde askeri türen düzenlendi. Cami Kebir’de öğle namazını müteakip kılınan namazın ardından Şahin’in cenazesi toprağa verildi.
Cenaze namazına Mehmet Şahin’in ailesi, yakınları, Hakan Can Şahin’in mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.