Kırşehir'de ilk! Yumurtalık kisti ameliyatla çıkarıldı

Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları Bölümü'nde 15 santimetre çapında 700 gram ağırlığındaki kist, kapalı ameliyatla çıkarıldı.

Kırşehir'de ilk! Yumurtalık kisti ameliyatla çıkarıldı
Kayseri GündemEditör

Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları Bölümü’nde 15 santimetre çapında 700 gram ağırlığındaki kist, kapalı ameliyatla çıkarıldı.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde görevli Op. Dr. Kadir Kangal; böyle bir ameliyatın Kırşehir’de ilk kez yapıldığını ve hastanın ağrısız bir süreçle iyileştiğini söyledi. Kangal, "Hastaneye başvuran ve yumurtalık kisti teşhisi konulan hastada, 15 santimetre çapında ve 700 gram ağırlığında kist tespit ettik. Şehirde ilk kez uygulanan kapalı ameliyat yöntemiyle kesisiz şekilde kisti aldık" dedi.

İHA
Kayseri Gündem

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