'Makina halıları, dokuma halı dönemini sonlandırdı'

Kırşehir’de halıcılıkla uğraşan esnaf, hazır halıların kullanımının artmasıyla dokuma halı döneminin sona erdiğini belirtti.

Özellikle temizlik ve kullanım kolaylığı ile dikkat çeken hazır halılar, el dokuması halılara olan ilgiyi de esnafın anlatımlarına göre giderek azaltıyor. Şehirde uzun yıllardır halıcılıkla uğraşan Gökhan Kılıç, eski halıların kalitesinin yeni halılarda olmamasına rağmen vatandaşın tercihi arasında olmadığını söyledi. Kılıç, "Vatandaş yeni ve hazır halılara yani makine halılara yöneldi. El dokuma halı devri sona erdi. Dokuma tezgahları ve yapacak kimse kalmadı. Eski halıların kalitesi hazır halılarda yok” dedi.

Yöresel antika eşyaların ve halıların piyasadan çekilerek teknolojiye yenik düştüğünü aktaran Mehmet Gürsel Büyüksaraçoğlu adlı esnaf ise, "Mesleğim bana babamdan kaldı. Eski halı, yastık ve minderler yok oldu. Yöresel antikalar artık yok. Halıcılık ve el dokumalar teknolojiye yenik düştü” diye konuştu.

Hazır halıların her bütçeye uygunluğu yanı sıra insanların ev eşyalarına göre halı baktığını anlatan Cahit Türk ise, "İnsanlar daha kolay olduğunu düşünerek hazır halılar alıyor. Seçilen ve tercih edilen halılar, kullan ve at mantığında alınan halılar. 20-25 yıl kullanılan halı dönemi bitti. Artık insanlar; modaya, koltuklara hatta televizyon ünitelerine göre halılar seçiyor. 2 yıldır doğru dürüst eski ve dokuma halı alamıyoruz. Toptancılar eskilerden gelip alıyordu. Ama şu an itibariyle arz talep dengesi bozuldu. Piyasası yok oldu. Ankara, İstanbul, Eskişehir ve Kayseri’den gelip alıyorlardı. Toptancılar da artık rağbet göstermiyor” şeklinde konuştu.