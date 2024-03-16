ABD'li ünlü Profesör Henry Klassen Müslüman oldu

Harvard Üniversitesi'nde doktorluk yapan ve kök hücre ilacının mucidi Dr. Henry Klassen, Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. Kaynak: ABD'li ünlü Profesör Henry Klassen Müslüman oldu

ABD'li ünlü Profesör Henry Klassen Müslüman oldu
Kayseri GündemEditör

Harvard Üniversitesi'nde doktorluk yapan ve kök hücre ilacının mucidi olan Dr. Henry Klassen, Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olup, İslam'la şereflendi. Klassen'in Müslüman olduğu video sosyal medyada büyük beğeni topladı. Kaynak: ABD'li ünlü Profesör Henry Klassen Müslüman oldu Kaynak:Haksöz haber

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