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- ABD'li ünlü Profesör Henry Klassen Müslüman oldu Kaynak: ABD'li ünlü Profesör Henry Klassen Müslüman oldu
ABD'li ünlü Profesör Henry Klassen Müslüman oldu Kaynak: ABD'li ünlü Profesör Henry Klassen Müslüman oldu
Harvard Üniversitesi'nde doktorluk yapan ve kök hücre ilacının mucidi Dr. Henry Klassen, Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. Kaynak: ABD'li ünlü Profesör Henry Klassen Müslüman oldu
Harvard Üniversitesi'nde doktorluk yapan ve kök hücre ilacının mucidi olan Dr. Henry Klassen, Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olup, İslam'la şereflendi. Klassen'in Müslüman olduğu video sosyal medyada büyük beğeni topladı. Kaynak: ABD'li ünlü Profesör Henry Klassen Müslüman oldu
Haber Merkezi
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