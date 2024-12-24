Abdullah Gül Üniversitesi'ne büyük onur: KGK'dan akreditasyon aldı

AGÜ'nün bu önemli başarısı, Sümer Kampüsü'nde Kayseri Ticaret ve Sanayi Odaları iş birliğiyle düzenlenen Kurumsal Sürdürülebilirlik Paneli'nde KGK Başkanı Dr. Hasan Özçelik tarafından duyuruldu. Akreditasyonun verilme nedeni, üniversitenin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları’na uygunluk sağlaması olarak belirtildi. Bu sayede AGÜ, KGK’nın akreditasyonunu alan ilk altı eğitim kurumundan biri olma onurunu yaşarken, tek devlet kurumu olma unvanını da elde etti.

AGÜ, kazandığı bu akreditasyonla birlikte kurumsal sürdürülebilirlik raporlaması konusunda eğitimler verecek. Toplam 62 saat sürecek ve yüz yüze gerçekleştirilecek eğitimlerin koordinatörlüğünü AGÜ Sürdürülebilirlik Ofisi’nden Dr. Fatma Şener Fidan üstlenecek ve birçok akademisyen eğitime katkı sağlayacak. Eğitimlerde ayrıca bir KGK temsilcisi de bulunacak.

AGÜ, sürdürülebilirlik alanındaki öncü rolünü daha da güçlendirmek ve işletmelere TSRS çerçevesinde uzmanlık sağlamak amacıyla titizlikle hazırladığı programlarla alanında yetkin profesyoneller yetiştirmeyi hedefliyor.

Bu gelişmeyle birlikte AGÜ, sadece akademik alanda değil, sürdürülebilirlik ve kurumsal sorumluluk alanında da önemli bir rol üstleniyor.