Kayseri Ticaret Odası'nda AB Toplantısı: İş birliği ve yeni projeler konuşuldu

Toplantının açılışında, AB Türkiye Delegasyonu İletişim Bölümü Başkanı Müsteşar Ramünas Janusauskas, Türkiye-AB ilişkilerindeki son gelişmeler, Avrupa Birliği politikaları ve AB fonları hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Katılımcıların sorularını yanıtlayan Janusauskas, Türkiye ve AB arasındaki işbirliği potansiyeline dikkat çekti.

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Emre Sönmez, Kayseri Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Kocasinan Belediyesi, Melikgazi Belediyesi, Erciyes Üniversitesi, AGÜ, Kayseri Üniversitesi, NNY Üniversitesi, Kayseri Sanayi Odası ve Kayseri Ticaret Borsası gibi önemli kurumların temsilcileri de toplantıya katıldı.

Kayseri Ticaret Odası AB Bilgi Merkezi'nin etkinlikleri ve yeni dönem faaliyetlerinin değerlendirildiği toplantıda, katılımcılar görüş ve önerilerini paylaştı. Türkiye ve Kayseri'de yeni AB projeleri için işbirliği imkanları masaya yatırıldı. Kayseri'nin ihracatının yüzde 40'ının AB ülkelerine yapıldığı vurgulandı ve bu işbirliğinin daha da güçlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Meclisi Üyesi Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, toplantının ardından Müsteşar Ramünas Janusauskas'ı makamında konuk ederek, istişarelerde bulundu.