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  • 'Açık Oy Gizli Tasnif' Geri Döndü: Yolsuzluktan tutuklanan İmamoğlu'na desek

'Açık Oy Gizli Tasnif' Geri Döndü: Yolsuzluktan tutuklanan İmamoğlu'na desek

Yolsuzluktan tutuklanan İmamoğlu'nun haksızlığa uğradığını düşünen Kayserililer, 'Açık oy gizli tasnif' yöntemiyle oylarını kullanıyorlar

'Açık Oy Gizli Tasnif' Geri Döndü: Yolsuzluktan tutuklanan İmamoğlu'na desek

CHP Kayseri İl Başkan Yardımcısı Niyazi Ünalmış, Cumhuriyet Halk Partisi’nin bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçiminde adayını belirlemek amacıyla düzenlenen ön seçimde oy kullanan vatandaşlarla bir araya geldi. Ünalmış: “Ekrem İmamoğlu’nun haksızlığa uğradığını düşünen bütün Kayseri halkı destek veriyor” dedi.

CHP Kayseri İl Başkan Yardımcısı Niyazi Ünalmış, oy kullanan vatandaşlarla bir araya geldi. CHP İl Binası önünde açıklamalarda bulunan Ünalmış: “CHP, Cumhurbaşkanlığı ön seçimi için insanlar gelip oy kullanıyor. Ekrem İmamoğlu’nun haksızlığa uğradığını düşünen bütün Kayseri halkı destek veriyor. Çok ciddi yoğun bir şekilde üye olma talebi var. Partililerimiz desteklerini veriyor. Akşam saat 17.00’a kadar devam edecek. Sonra da sayımlar yapılacak tutanak tutulup genel merkeze gönderilecek. Herkese destekleri için teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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