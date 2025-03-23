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Milletvekili Genç: 'Üye sandığının 20 katı vatandaş oy kullanıyor'

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçiminde adayını belirlemek amacıyla düzenlenen ön seçimde oy kullanan vatandaşlarla bir araya geldi.

Milletvekili Genç: 'Üye sandığının 20 katı vatandaş oy kullanıyor'

Vekil Genç:” Bugün sabahtan beri oy verme noktalarını geziyorum. Yoğun bir katılım var. Üyelerin dışında dayanışma sandıklarımız var. Üyelerimizin sandıklarının 10-20 katı vatandaş da dayanışma sandığında oylarını kullanıyor” dedi.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, oy kullanan vatandaşlarla bir araya geldi. CHP İl Binası önünde açıklamalarda bulunan Genç: “Millet iradesine, oyuna sahip çıkıyor. Hep diyoruz ya; Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir. Bugün sabahtan beri oy verme noktalarını geziyorum. Yoğun bir katılım var. Üyelerin dışında dayanışma sandıklarımız var. Üyelerimizin sandıklarının 10-20 katı vatandaşlarımız oylarını kullanıyor. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’na karşı yapılan haksızlıklara hukuksuzluklara karşı gelip destek için oy kullanıyorlar. Türk halkı haksızlığa tahammül etmez. Türk halkı oyunu verir ve oyuna sahip çıkar. Ne yazık ki iktidar yetkilileri hala bunu algılamadı. Bu halk 31 Mart’ta onlara bir mesaj verdi. Ama görüyoruz ki hala algılamamışlar. Onlar 31 Mart’ın çok daha büyük bir tokadını önümüzdeki ilk seçimde yiyecekler. Tüm yurttaşlarıma, hemşehrilerime teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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