Acil çağrı merkezine gelen ihbarların yüzde 40'ı asılsız

Kayseri 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mustafa Ak, merkeze 2023 yılında 1 milyon 720 bin çağrı geldiğini, bu çağrıların yüzde 40'ının asılsız olduğunu kaydetti.

PAYLAŞ
  • 31.12.2023 10:38
  • Güncelleme: 31.12.2023 10:53
Acil çağrı merkezine gelen ihbarların yüzde 40'ı asılsız
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mustafa Ak, merkeze 2023 yılında 1 milyon 720 bin çağrı geldiğini, bu çağrıların yüzde 40’ının asılsız olduğunu kaydetti.

Kayseri’de 112 Çağrı Merkezi çalışanları, vatandaşların yeni yıla güven içerisinde girmesi için mesaisini sürdürüyor. Sağlık, emniyet, jandarma, itfaiye, AFAD ve orman birimlerinin bulunduğu merkezde ekipler, vatandaşlardan gelen çağrıları alarak kısa süre içerisinde ekip gönderiyor. 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mustafa Ak, merkeze 2023 yılı içerisinde 1 milyon 720 bin çağrının geldiğinin söyleyerek, bu çağrıların yüzde 40’ının vakaya dönüşmediğini kaydetti. Vatandaşları uyaran Ak, "Kayseri 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğüne 1 yıl içerisinde toplamda 1 milyon 720 bin çağrı gelmiştir. Bu çağrıların yüzde 60’ı vakaya dönüşmüş, yüzde 40’ı ise vakaya dönüşmeyen gereksiz çağrılardır. Acil çağrı merkezimizde sağlık, emniyet, jandarma, itfaiye, AFAD ve orman birimleri görev yapmaktadır. Valimizin talimatları doğrultusunda yılbaşı gecesi için personelimizde takviyeye gittik. Halkımızın yeni yıla kazasız, belasız, sıkıntısız girmesi için gerekli tedbirleri aldık. Acil çağrı merkezi olarak vatandaşlarımızın her zaman hizmetindeyiz. Onlardan ricamız acil çağrı merkezini ilgilendirmeyen konularla merkezimizi arayıp gereksiz meşgul etmemelerini istiyoruz. Gereksiz çağrılarla uğraşırken bir kişinin hayatı ile sonuçlanacak çağrılarda gecikmeli müdahale olabilir. Bunu da hiçbirimiz istemiyoruz. Vatandaşlarımızın acil durumlarda yanlarında olduklarımızı bilmelerini istiyoruz. Gereksiz bilgi danışma, küçük bir araştırmaya edinecekleri bilgiler için acil çağrı merkezini aramamalarını özellikle rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

Mustafa Ak, "2023 yılının son gününde de her zaman olduğu gibi acil çağrı merkezimizin çalışanları 7 gün 24 saat sürekli görevlerinin başında. Vatandaşlarımızın yeni yıla huzurlu ve güven içerisinde girebilmesi için personellerimiz görevlerinin başındadır. Tüm Kayserililere iyi yıllar diliyoruz" dedi.

galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Bakan Özhaseki'dne Kayserispor'a ziyaret

Bakan Özhaseki'dne Kayserispor'a ziyaret

Rektör Prof. Dr. Altun, Uluslararası Öğrenciler ile Buluştu

Rektör Prof. Dr. Altun, Uluslararası Öğrenciler ile Buluştu

Tarihçi Halit Erkiletlioğlu: 'Selçuklu Hanedanı, Kayseri'den 30 küsur Bizans kalesini hakimiyeti altına aldı'

Tarihçi Halit Erkiletlioğlu: "Selçuklu Hanedanı, Kayseri'den 30 küsur Bizans kalesini hakimiyeti altına aldı"

Hal kompleksindeki cinayetin şüphelileri yakalandı

Hal kompleksindeki cinayetin şüphelileri yakalandı

Erciyes'te gece kayağı başladı

Erciyes'te gece kayağı başladı

Tüfekle polise direnen şahsı özel harekat polisi etkisiz hale getirdi

Tüfekle polise direnen şahsı özel harekat polisi etkisiz hale getirdi

Çok Okunanlar
1
Talat Hakan Erdem Rahmeti Rahmana Kavuştu

Talat Hakan Erdem Rahmeti Rahmana Kavuştu

2
Serbest piyasada döviz fiyatları

Serbest piyasada döviz fiyatları

3
İYİ Parti Kocasinan İlçe Başkanı görevden alındı

İYİ Parti Kocasinan İlçe Başkanı görevden alındı

4
Çölyak hastalığının sinsi belirtilerine dikkat

Çölyak hastalığının sinsi belirtilerine dikkat

5
Filistin'e Destek Yürüyüşüne Davet

Filistin'e Destek Yürüyüşüne Davet

6
En lezzetli kışlık ürünler kadınların ellerinden

En lezzetli kışlık ürünler kadınların ellerinden

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Özhaseki, Suriçi ve Cami Kebir Projelerini inceledi

Bakan Özhaseki, Suriçi ve Cami Kebir Projelerini inceledi

Kayseri Büyükşehir'de 2023 böyle geçti

Kayseri Büyükşehir'de 2023 böyle geçti

DAHA FAZLA
Başkan Çolakbayrakdar: 'Cumhuriyetin ikinci asrını Kocasinan'ın projeleriyle taçlandıracağız'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Cumhuriyetin ikinci asrını Kocasinan'ın projeleriyle taçlandıracağız'

Acil çağrı merkezine gelen ihbarların yüzde 40'ı asılsız

Acil çağrı merkezine gelen ihbarların yüzde 40'ı asılsız

Talas'ta Hilye-i Şerif Odası ziyaretçilerini bekliyor

Talas'ta Hilye-i Şerif Odası ziyaretçilerini bekliyor

Futbol Gelişim Projesi'nin Kayseri ayağı renkli görüntülere sahne oldu

Futbol Gelişim Projesi'nin Kayseri ayağı renkli görüntülere sahne oldu

Kayseri Büyükşehir, ulaşım filosuna 15 yeni elektrikli otobüs kattı

Kayseri Büyükşehir, ulaşım filosuna 15 yeni elektrikli otobüs kattı