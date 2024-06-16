Acil servisler acemi kasaplarla doldu taştı

Kayseri’de kurban keserken kendilerini yaralayan acemi kasaplar hastaneye akın etti.

Kayseri’de bayram namazının kılınmasının ardından vatandaşlar kurbanlarını kesmeye başladı. Kurban keserken kazara kendilerini yaralayan vatandaşlar da hastaneye akın etti. Kendi araçları ve ambulanslar ile hastaneye gelen kasaplar, tedavi altına alındı. Yaralanan bazı vatandaşlar başlarına gelen olayı gülerek anlatırken, bazıları da kurban yerine kendilerini kestiklerini dile getirdi.