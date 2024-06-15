Hacılar'da bayramlaşma programı düzenlendi

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde Kurban Bayramı nedeniyle düzenlenen program ile ilçe protokolü ve vatandaşlar bayramlaştı.

Hacılar'da bayramlaşma programı düzenlendi
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Hacılar ilçesinde Kurban Bayramı nedeniyle düzenlenen program ile ilçe protokolü ve vatandaşlar bayramlaştı.

Hacılar Kafe’de düzenlenen bayramlaşma programında konuşan İlçe Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; tüm vatandaşların bayramını tebrik ederken belediye olarak tüm birimlerle bayram süresince halkın hizmetinde olmaya devam edeceklerini söyledi. Başkan Özdoğan; "Her bayramın kendi içinde ayrı ayrı özellikler taşıyan anlamı ve değeri vardır. Kurban yaklaşmak, yakınlaşmak, birlik ve beraberlik demektir. Elhamdülillah Kayseri’de ve özellikle Hacılarımıza has özel bir duygudur. Tabi ki Kurban Bayramı Anadolu tabiriyle ’işli’ bir bayram. İbadet anlayışlı iş oluyor ama diğer taraftan da biz yerel yönetimlere de ayrıca iş düşüyor. Mevsim itibariyle temizlik, kurban kesimleri ve ibadetler noktasında. Biz günler öncesinden mezarlıklarımızın hazırlanması, gerekse ilçemizin bayrama hazırlanması noktasında hazırlıklarımızı tamamladık. Kesim noktaları, hijyenle ilgili kuralların hatırlatılması gibi ve de bayramın ilk gününden son gününe kadar tüm ekiplerimiz vatandaşlarımızın rahatı için sahada olacaklar" dedi.

İlçe Kaymakamı Burak Dertlioğlu, AK Parti Milletvekilleri Murat Cahid Cıngı ile Şaban Çopuroğlu da vatandaşların Kurban Bayramı’nı tebrik etti. Konuşmaların ardından protokol üyeleri ile vatandaşlar bayramlaştı.

Hacılar'da bayramlaşma programı düzenlendi
Hacılar'da bayramlaşma programı düzenlendi
Hacılar'da bayramlaşma programı düzenlendi
Hacılar'da bayramlaşma programı düzenlendi
Hacılar'da bayramlaşma programı düzenlendi
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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