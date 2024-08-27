Adam öldürme suçundan aranan firari yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, 'kasten öldürme' suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Adam öldürme suçundan aranan firari yakalandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, ’kasten öldürme’ suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Talas İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda; hakkında ’kasten öldürme’ suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi F.A.S. (19) yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan F.A.S., tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada, "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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