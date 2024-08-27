Drift atan sürücüye 32 bin TL ceza

Kayseri'de drift atarak trafiği tehlikeye atan otomobil sürücüsüne İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 32 bin 233 TL para cezası uygulanarak sürücü belgesine 2 ay süreyle el konuldu.

Drift atan sürücüye 32 bin TL ceza
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de drift atarak trafiği tehlikeye atan otomobil sürücüsüne İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 32 bin 233 TL para cezası uygulanarak sürücü belgesine 2 ay süreyle el konuldu.

Edinilen bilgiye göre Kazım Karabekir mahallesinde yol ortasında drift atan otomobili inceleyen ekipler; sürücü hakkında 32 bin 233 TL cezai işlem uyguladı. Ayrıca sürücünün sürücü belgesine de 2 ay süreyle el konularak otomobil ile trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada; "Trafiği tehlikeye düşüren, drift atan, çevreye rahatsızlık veren araç ve sürücülerle mücadelemiz devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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