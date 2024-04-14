Adana Demirspor – Kayserispor: 0-0

 Kayserispor, Süper Lig'in 32'nci haftasında konuk olduğu Adana Demirspor ile 0-0'lık skorla berabere kaldı.

Adana Demirspor – Kayserispor: 0-0

Kayserispor, Süper Lig’in 32’nci haftasında, Adana Demirspor’a konuk oldu. Adana Demirspor’un daha baskılı oynadığı müsabakada Bilal kritik kurtarışlar yaptı. Müsabaka golsüz sona ererken Adana Demirspor haftayı 40 puanla, Kayserispor ise 37 puanla tamamladı.
MAÇIN KİMLİĞİ
STAT: Yeni Adana Stadyumu
HAKEMLER: Mehmet Türkmen, Yusuf Bozdoğan ve İbrahim Bozbey
ADANA DEMİRSPOR: Magomedaliev, Atal, Gravillon, Semih Güler, Mohammadi, Maestro, Michut (Dk.71 Yusuf Barasi), Yusuf Sarı, Emre Akbaba, Nani (Dk. 46 Mendoza), Mario Balotelli
KAYSERİSPOR: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Kolovetsios, Arif Kocaman, Hasan Ali Kaldırım, Bourabia, Boa Morte (Dk. 90+3 Ackah), Shukurov, Cardoso, Ramazan Civelek (Dk. 78 Mane), Bahoken (Dk. 78 Nazon) 
GOL: Yok
SARI KART: Boa Morte (Kayserispor)

1ha

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