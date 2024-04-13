Yabancı uyruklu öğrencilerin Ramazan Bayramı coşkusu

Kayseri Medeniyetin Burçları Derneği ve Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın ortaklaşa organize ettiği Kayseri Uluslararası Öğrenciler Akademisi faaliyetleri çerçevesinde bayramlaşma programı düzenlendi.

Talas Belediyesi ev sahipliğinde Talas Ali Dağı Tesisi’nde gerçekleşen programa; Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Medeniyetin Burçları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dursun, Kayseri’de öğrenimlerine devam 300’e yakın yabancı uyruklu öğrenci katıldı. Programın açılış konuşmasını Medeniyetin Burçları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dursun yaptı. Dursun konuşmasında; Uluslararası Öğrenciler Akademisini uzun yıllardır sürdürdüklerini ve bu kapsamda birçok öğrencinin Türkiye’nin ve Kayseri’nin kültür elçisi olarak dünyanın dört bir yanındaki memleketlerine giderek oralarda Türkiye’nin tanıtımına katkı sağladıklarını ifade etti. Daha sonra kürsüye gelen Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa da öğrencilerin bayramlarını tebrik ederek, memleketlerinden uzakta bayram geçiren öğrencilerin her zaman yanlarında olduklarını ve kendilerini memleketlerinde hissetmeleri için her türlü çabayı göstermeye devam edeceklerinin altını çizdi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ise konuşmasında, ülkelerindeki hayatlarını bırakıp yabancı bir ülkede eğitim görmelerinden dolayı öğrencileri tebrik ederek birçok insanın cesaret edemeyeceği bir şekilde yabancı bir ülkede eğitim görmenin kolay olmadığını ve bu yüzden cesaretlerinden dolayı kendilerini tebrik ettiğini belirtti. Başkan Yalçın öğrencilere, daveti kabul ederek programa katılmalarından dolayı teşekkür etti ve Ramazan bayramlarını kutladı.

Programın son bölümünde Kur’an-ı Kerim tilaveti ve duanın ardından öğrencilerle birlikte toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi. Öğrenciler bir süre Ali Dağı Tesisleri ve çevresinde doğa ile iç içe vakit geçirme imkanı da buldu.