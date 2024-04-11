Adana Demirspor - Kayserispor maçını Mehmet Türkmen yönetecek

Süper Ligin 32'nci haftasında oynanacak olan Adana Demirspor - Kayserispor maçını İstanbul bölgesi hakemi Mehmet Türkmen yönetecek.

Adana Demirspor - Kayserispor maçını Mehmet Türkmen yönetecek

TFF MHK tarafından ligin 32’nci haftasında oynanacak olan müsabakalarda görev yapacak hakemler açıklandı. Cumartesi günü oynanacak olan Adana Demirspor - Kayserispor maçını Mehmet Türkmen yönetecek. Türkmen’in yardımcılıklarını Yusuf Bozdoğan ve İbrahim Bozbey yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi olarak ise Ömer Tolga Güldibi görevlendirildi. Mehmet Türkmen daha önce de Kayserispor’un Rizespor’a 3-0’lık skorla mağlup olduğu maçta dördüncü hakem olarak görev almıştı.

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