TFF MHK tarafından ligin 32’nci haftasında oynanacak olan müsabakalarda görev yapacak hakemler açıklandı. Cumartesi günü oynanacak olan Adana Demirspor - Kayserispor maçını Mehmet Türkmen yönetecek. Türkmen’in yardımcılıklarını Yusuf Bozdoğan ve İbrahim Bozbey yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi olarak ise Ömer Tolga Güldibi görevlendirildi. Mehmet Türkmen daha önce de Kayserispor’un Rizespor’a 3-0’lık skorla mağlup olduğu maçta dördüncü hakem olarak görev almıştı.